Володин прокомментировал призыв Франции запретить вакцины из России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал позицию Франции по отношению к вакцинам из России и Китая безответственной. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

В очередной раз мы слышим заявление, которое выдаёт истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и учёных, звучащие в самой Европе, — написал Володин.

Он добавил, что причины подобного заявления французского чиновника понятны. Европейские государства всё больше теряют свою самостоятельность. Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии.

По мнению Володина, обслуживание заокеанских политической и экономической элит и отсутствие конструктивного взаимодействия с соседями противоречит защите интересов собственных граждан, мира и благополучия Европы в целом.

Он также привёл в пример Венгрию, где специалисты пришли к выводу, что «Спутник V» безопасен и эффективен.

Ранее Володин заявил, что правоохранительные органы обязаны пресечь торговлю поддельными медицинскими документами, включая сертификаты о вакцинации от коронавируса. Долг каждого гражданина не покупать фальшивые документы.