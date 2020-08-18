В США допустили возможность встречи Путина с Трампом при «хорошей сделке»

https://static.news.ru/photo/ce6c25b2-e165-11ea-b1d2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон допускает возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в случае достижения договорённостей на консультациях в Вене.

Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на телефонном брифинге для журналистов, передаёт ТАСС.

Два президента, я полагаю, захотели бы встретиться друг с другом, если у нас будет хорошая сделка, — сказал он.

16 августа Биллингсли также заявлял, что Вашингтон не против заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией без участия Китая. По его словам, такой договор может стать инструментом давления на китайскую угрозу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до выборов главы государства в США.