В США допустили возможность встречи Путина с Трампом при «хорошей сделке»

Вашингтон допускает возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в случае достижения договорённостей на консультациях в Вене.
Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на телефонном брифинге для журналистов,
Два президента, я полагаю, захотели бы встретиться друг с другом, если у нас будет хорошая сделка, — сказал он.
16 августа Биллингсли также заявлял, что Вашингтон не против заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией без участия Китая. По его словам, такой договор может стать инструментом давления на китайскую угрозу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до выборов главы государства в США.
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