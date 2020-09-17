В Совфеде оценили выдвижение Навального на Нобелевскую премию

https://static.news.ru/photo/f7e19cc2-f8e1-11ea-a7be-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российский сенатор Олег Морозов негативно отреагировал на новость о том, что оппозиционера Алексея Навального, проходящего лечение в Германии, номинировали на Нобелевскую премию.

По словам политика, «уже не осталось такой публичной пакости, на которую не пошли бы наши зарубежные оппоненты во имя своих подрывных задач».

Я не уверен, что он получит премию, хотя и не исключаю такого поворота. Но тут смешнее другое: уже несколько дней многие эксперты предсказывали такое развитие событий. То есть заранее просчитывали логику абсурда, — отметил Морозов в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что премию превратили в «помойку».

Ранее профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил, что Навальный был выдвинут номинантом на Нобелевскую премию мира.

Вручение Нобелевской премии проходит в Швеции ежегодно 10 декабря по пяти направлениям. Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. По правилам премии, оглашаются только имена лауреатов. Имена тех, что был номинирован, но не получил премию, можно узнать только спустя 50 лет после церемонии вручения.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что его следы обнаружили в биопробах россиянина и на бутылке.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия. Специалисты ОЗХО уже взяли у россиянина пробы для проведения своего исследования.

Как писал NEWS.ru, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь Навального.