Политика

В Севастополе уничтожили девять авиабомб времён войны

17:41, 24 мая 2020
Фото: 92.mchs.gov.ru

Пиротехники севастопольского управления МЧС уничтожили девять авиационных бомб немецкого и советского производства времен Великой Отечественной войны.

По информации РИА Новости, бомбы нашли в разных районах города, среди боеприпасов оказалась 100-килограммовая фугасная авиабомба ФАБ-100. Сотрудникам пожарной службы при ликвидации опасных напоминаний о войне помогли специалисты Черноморского флота.

Все эти боеприпасы предназначались для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений, — отмечено в сообщении.

Как писал NEWS.ru, 18 мая режим самоизоляции в Севастополе отменили для всех, кроме жителей старше 65 лет. Приезжающих из других регионов обязали проводить две недели в обсерваторе.

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