В Севастополе уничтожили девять авиабомб времён войны

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Власти США отказываются от участия в международных соглашениях, которые препятствуют их политике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Объясняя ситуацию с решением Вашингтона по Договору об открытом небе, она отметила, что причина не в этом документе конкретно или претензиях к РФ. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки...