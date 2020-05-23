В Севастополе уничтожили девять авиабомб времён войны

Пиротехники севастопольского управления МЧС уничтожили девять авиационных бомб немецкого и советского производства времен Великой Отечественной войны.
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Все эти боеприпасы предназначались для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений, — отмечено в сообщении.
Как писал NEWS.ru, 18 мая режим самоизоляции в Севастополе отменили для всех, кроме жителей старше 65 лет. Приезжающих из других регионов обязали проводить две недели в обсерваторе.
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