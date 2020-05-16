Режим самоизоляции в Севастополе отменят с 18 мая

https://static.news.ru/photo/716f6886-976b-11ea-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

В Севастополе с 18 мая отменяется режим самоизоляции для всех, кто моложе 65 лет. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев в ходе заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Он отметил, что требования самоизоляции пока сохранятся для пожилых людей, так как они входят в группу риска. Останутся в силе и электронные пропуска для въезда в регион. Люди, которые не имеют необходимых оснований для приезда в Севастополь, будут помещаться на две недели в обсерватор, сказал Развожаев. Также в городе продолжит действовать масочный режим.

К 16 мая в Севастополе выявлено 135 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 74 человека, двое скончались.

Ранее Роспотребнадзор распространил методические рекомендации. Согласно им смягчать введённые ограничения в регионе можно при значении коэффициента распространения инфекции ниже 1. Сам коэффициент рассчитывается по определённой формуле. Он показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. Также условием снятия ограничений является то, что на 100 тысяч жителей должно проводиться не менее 70 тысяч тестов и 50% мест в больницах должны оставаться свободными.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего на 16 мая в РФ обнаружено 272 043 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек, писал NEWS.ru.