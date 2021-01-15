В Париже отреагировали на выход России из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/ca49f812-5783-11eb-9efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель французского МИД заявил, что Париж сожалеет о намерении Москвы выйти из Договора по открытому небу. Само соглашение он назвал «столпом архитектуры контроля» над вооружениями, который способствовал миру и безопасности в Европе.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу МИД РФ объявил 15 января. В ведомстве в связи с этим подчеркнули, что выход из соглашения США нарушил баланс интересов государств-участников.

Во Франции надеются, что Москва ещё передумает.

Мы надеемся, что Российская Федерация пересмотрит своё решение, которое подрывает сам договор и, кроме того, наши усилия по укреплению взаимного доверия и укреплению нашей коллективной безопасности, — добавил представитель МИД Франции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал начало МИД РФ процедуры выхода из Договора по открытому небу. По его мнению, виновны в прекращении действия соглашения США. Сенатор напомнил, что Вашингтон первым вышел из договора, «но его ещё можно было спасти», если бы этого хотели другие участники, и в первую очередь из НАТО.