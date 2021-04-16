В Москве назвали «местью» выдворение российского дипломата из Киева

https://static.news.ru/photo/717f4d84-9f97-11eb-b03b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высылка старшего дипломата посольства РФ на Украине после задержания украинского консула является дипломатической местью.

Украинский консул совершил противоправное действие, в то время как высылка российского дипломата будет не чем иным, как дипломатической местью, — об этом заявил информированный источник в Москве журналистам РИА Новости.

В субботу, 17 апреля, сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге был задержан украинский консул Александр Сосонюк. Он интересовался закрытой базой автомобильных номеров, а также базами ФСБ и уголовных дел. Консул обладает дипломатическим иммунитетом, поэтому его отпустили, но в течение 72 часов он должен покинуть Россию. В МИД Украины заявили, что провокационную ситуацию с консулом создала его знакомая, которая пыталась передать ему информацию, за которой он никогда не обращался.

В МИД Украины ответили на высылку своего консула аналогичным шагом: Киев в течение 72 часов должен покинуть старший дипломат посольства России. При этом в российском диппредставительстве пока что не получали документов о выдворении.

Как писал NEWS.ru, украинские дипломаты пытаются собрать секретные данные о России и передать их США. Об этом заявил первый заместитель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, работа дипломатов с Украины сводится к тому, чтобы быть полезными западным спецслужбам. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что Киев давно уже присоединился к антироссийскому блоку, во главе которого стоят США. Поэтому деятельность задержанного в Санкт-Петербурге не вызывает удивления.