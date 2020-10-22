В МИД РФ назвали условие, необходимое для установления мира в Афганистане

https://static.news.ru/photo/ab9a8882-1476-11eb-91a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

Полный вывод иностранных войск из Афганистана является необходимым условием для установления мира в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, ряд аналитиков считают, что присутствие иностранных войск не стабилизирует военно-политическую ситуацию в регионе, а скорее выступает в роли «раздражителя одной из сторон конфликта, вооружённой оппозиции».

Как известно, подчеркнула Захарова, движение талибов считает контингенты США и НАТО в Афганистане оккупационными силами.

Полный вывод иностранных войск из Афганистана наряду, подчёркиваю, с достижением договорённостей в процессе инклюзивного межафганского диалога является необходимым условием для устойчивого мира в стране, — отметила она, озвучивая позицию России.

Как писал NEWS.ru, в начале сентября глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи сообщил, что число солдат американской армии в Афганистане планируется сократить к ноябрю. Из находящихся на территории страны 8,6 тысячи военнослужащих останутся 4,5 тысячи. Однако в октябре помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что их количество должно сократиться до 2,5 тысячи. Сам американский лидер писал на своей странице в Twitter, что американские военные «должны вернуться домой к Рождеству», но эти слова пока не получили развития.