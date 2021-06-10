В ЛДПР проверят сообщение о поздравлении умершего члена партии

https://static.news.ru/photo/88f04024-c269-11ea-b343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

ЛДПР изучит информацию об отправке письма с поздравлениями с днём рождения члену партии, который погиб девять лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на партийную пресс-службу.

Ранее ИА «Хакасия» рассказало , что одному из местных жителей пришло письмо на имя его сына, который погиб в 2012 году. В письме содержалось поздравление с днём рождения от имени лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Мы изучим информацию из этой заметки, — сообщил агентству пресс-секретарь партии Александр Дюпин.

В материале региональных журналистов отмечается, что родители умершего мужчины были опечалены полученным письмом, в котором, в частности, содержались фразы «еще один год вашей замечательной жизни вы провели с нами, работая на благо наших граждан и нашей горячо любимой Родины» и «желаю вам здоровья, удачи и благополучия».

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях. Тогда, по его словам, рост населения на Земле остановится и все будут жить хорошо.