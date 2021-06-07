https://static.news.ru/photo/afb6d268-c77c-11eb-a923-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях. Тогда, по его словам, рост населения на Земле остановится и все будут жить хорошо, говорится в Telegram-канале политика.

Он привёл в пример Китай, где семьям разрешили иметь трёх детей. По словам политика, Пекин думает только о технических вопросах: кто будет работать и кем заменить уходящих на пенсию. Политик высказался, что в Китае женщин практически намерены использовать как «производителя „человекоединиц“».

Жириновский утверждает, что если во всех семьях мира будет по одному ребёнку, на планете останется примерно миллиард человек или же 500 млн. По словам депутата, они будут жить хорошо, так как ресурсов будет хватать на всех и попросту не будет возникать нужда.

А если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет десять миллиардов человек, и что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жильё, сырьё для производства товаров? — задался вопросом глава ЛДПР.

В этом случае, считает Жириновский, миллионы людей по всему миру будут голодать. Будут происходить масштабные войны за ресурсы. Кроме того, планета будет задыхаться из-за вредных выбросов в атмосферу.

Мы не хотим такого будущего для человечества, — заключил политик.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать детским возраст до 30 лет.