В Кремле следят за информацией о задержании россиянки в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за информацией о задержании руководителя интернет-проектов «Ельцин центра» Марины Петрушко на территории Белоруссии.

Посольство регулярно получает информацию, поэтому <...> надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию и что россиянка будет отпущена, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белоруссии была задержана руководитель интернет-проектов Президентского центра Б. Н. Ельцина («Ельцин Центр») Марина Петрушко.

Отмечалось, что Петрушко проводила в Барановичах отпуск. В воскресенье она поехала к своей пожилой маме, на автобусной остановке её задержали силовики.

Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

Акции сопровождаются задержаниями, иногда силовики применяют спецсредства для разгона демонстрантов.