В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с властями Молдавии для обсуждения газового вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт «Коммерсант». Ранее «Газпрому» и молдавскому руководству не удалось прийти к соглашению по поставкам голубого топлива.

Нет, у президента пока нет в планах, но, с другой стороны, как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста, коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки, поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что на встрече у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака представители «Газпрома» и молдавских властей не смогли прийти к единому решению. По сообщению СМИ, Россия предложила «справедливую рыночную цену» и скидку в 25%, но представители Молдавии просили установить цены в два раза ниже рыночных.

В октябре компания «Молдовагаз» заявила, что в стране не хватает газа, поставляемого из России. Из-за этого жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса магистральных газопроводов республики. С 22 октября на территории страны действует режим ЧП в связи с дефицитом голубого топлива.