В Кремле оценили идею конгрессменов США не признавать Путина президентом

Идея конгрессменов США не признавать Путина президентом после 2024 года демонстрирует миру, что Вашингтон официально вмешивается в дела других стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, подобные инициативы Москва считает неприемлемыми, передаёт ТАСС.

Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся, приходит, к сожалению. Это прекрасная демонстрация не только России, но и всем странам, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран, — сказал Песков.

Комментируя проект резолюции, пресс-секретарь подчеркнул, что подобные инициативы неприемлемы и являются вмешательством в дела России. Он убеждён, что только россияне вправе определять, кто станет их президентом.

Парламентарии ни одной другой страны мира не имеют право претендовать на это, — заключил Песков.

Предложение о непризнании Путина президентом России после 2024 года поступило накануне в палату представителей Конгресса США. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.