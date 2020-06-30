В Кремле объяснили, почему голосовать за поправки можно только пакетом

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит пакетом, поскольку такой формат был утверждён ранее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают исследование, согласно которому россияне в целом поддерживают поправки, но против выдвижения Путина на новый срок.

Почему было решение голосовать единым голосом — была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют, — цитирует его РИА Новости.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю, начиная с 25 июня.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания его президентом в 2012 году.