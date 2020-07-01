В Коми рекордно низкое число избирателей поддержало поправки к Конституции

https://static.news.ru/photo/320467f6-bbc8-11ea-a8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Республике Коми за принятие поправок к Конституции России проголосовали лишь 29,93% избирателей, а против — 68,88%.

Такие данные предоставил ЦИК России после обработки 5,23% протоколов в регионе.

Ранее против поправок к Конституции высказались некоторые жители Москвы. Сотни людей собрались на Пушкинской площади и стали выкрикивать лозунги. На месте работают сотрудники полиции, которые раздают собравшимся маски. При этом они не вмешиваются в акцию, передаёт «Медуза».

По данным РБК, возле площади припарковано несколько автозаков. Активисты стоят в одиночных пикетах возле памятника Пушкину.

В Санкт-Петербурге также прошла акция против поправок к Конституции. Около 70 человек собрались на Дворцовой площади города. По периметру из окружили полицейские, которые предупреждали, что массовые мероприятия запрещены из-за коронавируса, передаёт «Бумага». Люди держали в руках плакаты «Обновление лучше обнуления», «Обнуляй, не обнуляй, всё равно построим рай» и «Я хочу жить в свободной России». Сразу после дождя на площадь приехали поливальные машины. Одного человека задержали после того, как он встал перед транспортным средством с плакатом.

Как писал NEWS.ru, избирательные участки в Калининградской области закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Таким образом голосование по поправкам в Конституцию завершилось на всей территории России.

В бюллетенях избирателям предлагалось только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане могут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.