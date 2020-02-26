https://static.news.ru/photo/bd4cb4bc-5895-11ea-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Исаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отреагировал на высказывание Сергея Шнурова, назвавшего единороссов «петухами» и «колхозниками».

Я не литературный критик и стихи не комментирую. Что касается политической позиции господина Шнурова, я бы посоветовал ему меньше снобизма, — заявил Daily Storm Исаев.

Депутат напомнил Шнурову, что к людям нужно относиться с уважением, даже если они являются политическими оппонентами.

Ранее Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом. По его словам, ребрендинг не принесёт никаких изменений. Депутатов музыкант назвал «петухами» и «колхозниками» и предложил отправить их на Мальдивы, писал NEWS.ru.