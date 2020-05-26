В ГД внесли законопроект о согласовании введения ЧС с парламентом

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внёс в Государственную думу законопроект, согласно которому введение режимов повышенной готовности или ЧС должно согласовываться с Думой.
Представляется необходимым предусмотреть обязательность уведомления и согласования решения <…> с соответствующим представительным органом власти <…> в целях защиты конституционных прав и свобод граждан, — говорится в пояснительной записке.
Иванов также напомнил о вступлении в силу с 1 апреля 2020 года закона о праве правительства РФ вводить режим ЧС.
Кроме того, по словам депутата, режим ЧС вводится указом президента РФ сообщением об этом Совфеду и Госдуме.
Как ранее писал NEWS.ru, Государственная дума РФ приняла закон, который даёт право пассажирам отказаться от поездки и вернуть уплаченные за билет средства в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности.
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