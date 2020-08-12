В ГД ответили на протест Киева из-за российских учений в Крыму

https://static.news.ru/photo/e3dd1a20-dca4-11ea-a67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ноту протеста украинских властей по поводу спецучений Южного военного округа в Крыму прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он отметил, что Россия не обязана отчитываться за проводимые на своей территории мероприятия.

С каких это пор у нас требуют отчёта или оправданий за мероприятия, проводимые на нашей территории, будь то военные учения или праздники? Может, в Киеве думают, что международное право пишется под их диктовку? — заявил парламентарий РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона не собирается давать Украине никаких объяснений и предложил Киеву «пустить по ветру» свои ноты протеста.

Это будет их лучшее применение, — отметил депутат.

Учения Южного военного округа в Крыму начались 10 августа и продлятся до 21-го. В ходе манёвров будет проведена проверка готовности войск к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Как писал NEWS.ru, украинская сторона в адресованной МИД РФ ноте назвала учения незаконными. В Киеве считают, что Россия в очередной раз демонстрирует «неприкрытое пренебрежение» нормами международного права, уставом ООН, резолюцией ГА ООН и законодательством Украины.