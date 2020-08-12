Украина направила РФ ноту протеста после учений в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД России ноту протеста из-за спецучений Южного военного округа, которые прошли в Крыму.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства указано, что Украина считает учения Черноморского флота РФ незаконными, а также «очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения» нормами международного права.
В том числе Уставом ООН, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины, — говорится в заявлении.
11 августа береговые ракетные противокорабельные комплексы «Бастион» провели мероприятия по обнаружению и ликвидации авианосной ударной корабельной группы условного противника. Манёвры состоялись в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности. Кроме того, проверялось взаимодействие соединений и частей в составе межвидовой группировки войск на Крымском полуострове. Учения, начавшиеся 10 августа, продлятся до 21 августа.
Как писал NEWS.ru, ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землёй, а крымчане — украинцами.
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