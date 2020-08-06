В Крыму объяснили Лукашенко, почему Украина не стала воевать за полуостров

https://static.news.ru/photo/88f3c718-d87f-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землёй, а крымчане — украинцами, считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым в 2014 году.

Крым никогда не был украинской землёй, а крымчане — украинцами. На полуострове в советские времена возникла специфическая общность людей со своей особой южноостровной ментальностью, и «перемолоть» её слабой киевской власти за 23 года так и не удалось, — заявил РИА Новости Молохов.

Он подчеркнул, что воевать с Россией «за свою землю» и «своих людей» в 2014 году было попросту некому, потому что Крым не является украинской землёй, и это отчётливо понимают даже представители официального Киева.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что «воевал бы за Крым». Политик отметил, что никогда не видел угрозы для Белоруссии из-за воссоединения Крыма с Россией. Лукашенко считает, что власти Украины безалаберно и бестолково отнеслись к полуострову во время событий 2014 года. Глава Белоруссии также высказался о своих корнях. По его словам, они зарыты «между Киевом и Черниговом».