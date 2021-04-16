В Белоруссии назвали вредительством новые санкции США против России

https://static.news.ru/photo/9a15f44e-9eb3-11eb-b048-96000091f725_660.jpg Фото: Homoatrox/wikimedia.org

Новые ограничения США против России не принесут никакого эффекта, кроме вреда, заявили в МИД Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что Минск выступает за конструктивный российско-американский диалог.

Санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути — это намеренное вредительство. Всё прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут, — заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что ограничения нарушают деловые контакты, генерируют напряжение и усиливают нестабильность в глобальном масштабе.

Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, — отметил пресс-секретарь.

Как писал NEWS.ru, Россия и Соединённые Штаты Америки являются двумя великими державами. И именно эти страны ответственны за глобальную стабильность. Об этом в пятницу, 16 апреля, в ходе выступления в Белом доме заявил президент США Джо Байден. Он высказался на эту тему во время речи, посвящённой политике Вашингтона в отношении Москвы. Байден подчеркнул, что Штаты не стремятся вводить новые санкции в отношении с Москвой. Ведь Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с российской стороной. Однако страна готова пойти на применение ограничительных мер в случае неугодных действий другого государства.

Днём ранее Джо Байден ввёл новые ограничительные меры против России. Они приняты против 12 российских граждан, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, за которые будто бы несёт ответственность Москва. Американский Минфин ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с выборами, и не только.