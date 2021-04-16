Байден назвал Россию великой державой

https://static.news.ru/photo/0d2f28d6-9e93-11eb-81d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Соединённые Штаты Америки являются двумя великими державами. И именно эти страны ответственны за глобальную стабильность. Об этом в пятницу, 16 апреля, в ходе выступления в Белом доме заявил президент США Джо Байден.

Он высказался на эту тему во время речи, посвящённой политике Вашингтона в отношении Москвы. По его словам, нормализовать диалог между США и РФ должен как он сам, так и его российский коллега Владимир Путин.

Наши две великие страны несут значительную ответственность за глобальную стабильность, — сказал глава Белого дома в ходе мероприятия, трансляция которого велась на YouTube.

Байден подчеркнул, что Штаты не стремятся вводить новые санкции в отношении с Москвой. Ведь Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с российской стороной. Однако страна готова пойти на применение ограничительных мер в случае неугодных действий другого государства.

Ранее Джо Байден ввёл новые ограничительные меры против России. Они приняты против 12 российских граждан, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, за которые будто бы несёт ответственность Москва. Американский Минфин ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с выборами, и не только.

Как передавал NEWS.ru, Байден обозначил мировые проблемы, по которым США и Россия могут вести совместную работу.