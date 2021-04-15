Байден назвал, по каким проблемам вместе могут работать США и РФ

https://static.news.ru/photo/2254f60c-2150-11eb-8f28-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президент США Джо Байден обозначил мировые проблемы, по которым США и Россия могут вести совместную работу.

В своём обращении к нации Байден напомнил о недавнем продлении договора СНВ-3 и заявил, что если саммит с президентом РФ состоится, то страны могли бы «запустить диалог по стратегической стабильности, чтобы сотрудничать по контролю над вооружениями и безопасности.

Также Байден убеждён, что РФ и США могут совместно работать над такими глобальными вызовами, как усмирение ядерных угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, победа над пандемией коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключает возможности введения санкций против данного проекта. Об этом писал NEWS.ru.