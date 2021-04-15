Байден назвал, по каким проблемам вместе могут работать США и РФ

Президент США Джо Байден обозначил мировые проблемы, по которым США и Россия могут вести совместную работу.
В своём обращении к нации Байден
Также Байден убеждён, что РФ и США могут совместно работать над такими глобальными вызовами, как усмирение ядерных угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, победа над пандемией коронавируса.
Ранее президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключает возможности введения санкций против данного проекта. Об этом писал NEWS.ru.