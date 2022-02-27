«Украина должна повернуться лицом к России»: сенатор Цеков о переговорах

Украина должна повернуться лицом к России, признать Крым российским, а также дать возможность ЛНР и ДНР быть независимыми. С таким заявлением выступил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, говоря о переговорах двух делегаций, которые начнутся в ближайшее время на территории Белоруссии. Он в разговоре с NEWS.ru напомнил, что в 2014 году начался Майдан, антиконституционный переворот, организованный европейцами и американцами, Украину ввели в пучину хаоса, РФ приходится сейчас это всё заканчивать.

Украина не является современным и цивилизованным государством, так как там проводится бесчеловечная внутренняя политика. Сенатор призвал украинцев отказаться от насильственной украинизации. Он подчеркнул, что должна уйти в небытие. Украина должна стать двуязычным государством, потому что вопрос выбора языка — это выбор каждого человека.

Я считаю, что Украина должна признать Крым составной частью России и Донецкую и Луганскую народные республики, ну в границах ДНР и ЛНР. Но, конечно, основная задача в том, что Украина должна повернуться лицом к России, — подчеркнул Цеков.

Сенатор добавил, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли пойдёт навстречу России, он зависит от Запада. При этом, по его мнению, Россия поступает правильно. Глава государства Владимир Путин принял правильное решение, признав ЛДНР и отправив туда войска.

Надежд мало. В него вдувают определённые надежды американцы, представители Запада, которые говорят, что России сейчас тяжело и Россия под санкциями. Они не понимают, что, конечно, у нас есть внутренняя позиция. Я убеждён, что наш президент принял правильное решение. Надо поддерживать президента — и будет всё нормально. Мы должны понимать, что это не война, а спецоперация, и мы ей заканчиваем ту войну, которая началась в 2014 году. Мы несём мир и спокойствие на земли Украины, — подытожил спикер.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Политик отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Украинская и российская стороны договорились о проведении утром 28 февраля переговоров в резиденции Гомельской области Белоруссии. Представителем российской стороны выступит помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины делегацию должен возглавить замглавы МИД Николай Точицкий. Глава официальной делегации РФ заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.