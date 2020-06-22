Чуть больше недели осталось до того волнующего момента, когда избирательные участки по всей стране откроют свои двери гражданам, желающим внести вклад в будущее России и помочь родине определиться с дальнейшим курсом развития. И, несмотря на такие важные вещи, как сохранение исторической памяти, статус русского языка и индексация пенсий, основная полемика сейчас разворачивается вокруг обнуления президентских сроков Владимира Путина. Некоторые даже считают, что именно ради этой поправки и затевалась вся конституционная реформа.

Но это оппозиционная точка зрения, её придерживаются те, кто отрицательно относится к политике действующего президента и хочет, чтобы по окончании своего четвёртого срока он больше не мог участвовать в выборах. А вот «верный пехотинец Путина» Рамзан Кадыров утверждает, что важны все поправки, а не только та, что про обнуление. Он заявил, что они «направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития», а разговоры о той, что выдвинута Валентиной Терешковой — это попытка Запада и его приспешников «очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение». Звучит убедительно. Жаль только, что референдум по этому поводу решили не проводить, ограничившись всенародным голосованием.

Есть в обсуждении этой поправки ещё один неловкий момент. 11 марта, после того, как Валентина Владимировна с трибуны Госдумы предложила не учитывать предыдущие президентские сроки Владимира Путина, некоторые злые языки предположили, что она сделала это в интересах определённых политических кругов. Впрочем, сама Терешкова категорически такую версию опровергла.

Валентина Терешкова Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили! — убедительно рассказала она журналистам.

Более того, всех, кто её инициативу критиковал, сама Терешкова заподозрила в недостатке патриотизма. А тех, кто ругал депутата, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в атаках на всю Россию.

Прошло время, и 21 июня сам глава государства объяснил, что эта поправка необходима, потому что через пару лет «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников». А вслед за ним похожую мысль высказал и глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда и сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас.

Поправка, которая позволяет Путину баллотироваться и на следующих президентских выборах, была внесена с целью стабилизации этой системы. Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдёт и так далее, — заявил он в интервью РБК.

И вот здесь возникает вопрос: неужели те самые простые люди, что просили Валентину Терешкову не ограничивать нынешнего лидера четырьмя президентскими сроками, делали это с целью «стабилизации системы», чтобы чиновники не рыскали глазами и не думали о трансфере власти? Писали ей письма из Ярославля, Иваново, Костромы, Твери и просили уберечь государевых людей от лишнего стресса?

Возможно, так оно и было. Но больше похоже на то, что героическую женщину просто использовали, а спустя три месяца забыли про неё и теперь озвучивают версии более солидные, чем народная воля. И это выглядит уж очень неуважительно по отношению к первой женщине-космонавту, и не стоило бы строить новую Россию на таком неприглядном основании.