https://static.news.ru/photo/fe2309ea-46c1-11ea-ba14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: www.cap.ru

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил от должностей ещё троих министров правительства Чувашии. В отставку ушли министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев.

Решение отправить в отставку правительство было принято 31 января. Сразу покинули свои посты руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина.

Остальных Николаев попросил исполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства. Указы об отставке опубликованы на сайте органов власти республики. Они вступают в силу со дня подписания.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». 24 января 2020 года чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент вызвал шквал критики в Сети.