https://static.news.ru/photo/c2d5aa72-1a85-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый полк Воздушно-десантных войск должен быть развёрнут в Крыму в 2021 году в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он станет уже третьим полком в её составе.

У нас должны быть начаты мероприятия организационно-штатные в следующем году. А будут завершены в 2021 году, — сказал ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлён момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании. Это произошло во время учений «Центр-2019» в Оренбургской области. По информации Минобороны, в результате ЧП никто не пострадал.