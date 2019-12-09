Новый полк Воздушно-десантных войск должен быть развёрнут в Крыму в 2021 году в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он станет уже третьим полком в её составе.
У нас должны быть начаты мероприятия организационно-штатные в следующем году. А будут завершены в 2021 году, — сказал ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлён момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании. Это произошло во время учений «Центр-2019» в Оренбургской области. По информации Минобороны, в результате ЧП никто не пострадал.
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