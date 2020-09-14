Трамп выразил симпатию самым жёстким лидерам

https://static.news.ru/photo/a25458d4-f6a8-11ea-9888-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью американскому журналисту Бобу Вудворду о своей способности лучше всего ладить с самыми жёсткими мировыми лидерами.

Я очень хорошо ладил с [Реджепом] Эрдоганом, хотя это не предполагалось, потому что все вокруг говорят: «Какой ужасный парень!» Но, знаете ли, для меня это хороший показатель. Забавно, чем жёстче и злее оппонент, тем лучше я с ним уживаюсь, — цитирует Axios Трампа.

По словам президента США, более лояльные и простые лидеры ему не так интересны. Вудворд утверждает, что Трамп, в частности, далеко не лестно отзывался о южнокорейском лидере, в отличие от глав России, Северной Кореи и Саудовской Аравии.

Как писал NEWS.ru, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин объяснил, почему президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового уровня». Таким же образом американский лидер «окрестил» председателя КНР Си Цзиньпина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана. По его словам, американский президент понимает, что РФ за последние десятилетия достигла успехов, что и говорит о результатах деятельности Путина. Российский лидер находится у власти уже 20 лет. И ему, как посчитал эксперт, досталось государство, которое только символически являлось «страной, имеющей суверенитет».