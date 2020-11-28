Тихановская выразила желание встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/44759f80-3239-11eb-9649-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать позицию Москвы по ситуации в республике.

Естественно, мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем, — приводит «Радио Свобода» слова Тихановской.

Она добавила, что белорусский народ ждёт от России не поддержки режима действующего главы государства Александра Лукашенко, а поддержки белорусского народа и намерения строить будущее вместе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют устанавливать связи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность диалога с Тихановской. По его словам, она уехала в Литву и делает «всё во вред Белоруссии».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Но после оглашения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых выборов и отставки Лукашенко.