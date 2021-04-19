The Times рассказала, как Путин напоил Саркози и напугал Меркель

https://static.news.ru/photo/792d67c8-a127-11eb-8e4e-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Журналист британского издания The Times заявил, что президент России Владимир Путин знает, как вывести из равновесия лидеров других стран.

Он рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель лично в этом убедилась. Однажды во время одной из встреч Путин спустил с поводка своего лабрадора, прекрасно зная, что она с юности боится собак, пишет издание.

Другой случай произошёл в 2007 году с тогдашним президентом Франции Николя Саркози. После встречи с российским лидером он вышел довольный, но пошатывающийся. Тогда, по слухам, Путин напоил непьющего Саркози водкой.

Читатели издания отметили, что президент России постоянно обыгрывает Запад в своей игре благодаря своим глубоким историческим познаниям, которых так не хватает на Западе.

Президент РФ известен своей любовью к собакам. Многие годы его любимцем была Конни. Лабрадора подарил главе государства Сергей Шойгу. Ещё одну собаку ему преподнёс в подарок президент Киргизии в рамках его визита в Бишкек. Питомец получил имя Шерхан. Он является метисом борзой и волкодава.