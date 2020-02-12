Пост заместителя министра экономического развития заняла Татьяна Илюшникова. Такое решение принял председатель правительства Михаил Мишустин.
Соответствующее распоряжение премьера
Прошлым местом работы Илюшниковой было экспертное управление президента, где она занимала должность заместителя руководителя.
Накануне, 11 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Одеса Байсултанова на должность заместителя министра спорта, сообщал NEWS.ru. Байсултанов более 20 лет работал в органах власти ЧР, а с 2007 по 2012 год возглавлял правительство Чечни.
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