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Комитет Госдумы по законодательству отклонил предложение ЛДПР увеличить минимальный возрастной порог для избрания депутатом. Лидер фракции Игорь Лебедев просил поднять его с 21 до 30 лет.

Против поправки выступили члены комитета от «Единой России». Депутат Даниил Бессарабов отметил, что существующий возрастной ценз появился в 1919 году и не менялся с принятия Конституции СССР в 1977 году....