Страны НАТО помогут друг другу в случае хакерских атак

https://static.news.ru/photo/1a520c2c-cc83-11eb-b08f-96000091f725_660.jpg Фото: NATO / facebook

14 июня во время саммита НАТО в Бельгии будет подписана договорённость о том, что члены Альянса помогут друг другу в случае нападения хакеров на одну из стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Если кто-то подвергнется массовой кибератаке и будет испытывать необходимость в технической или разведывательной поддержке со стороны других членов, чтобы справиться с этим, они могут задействовать пятую статью устава НАТО, — сказал Салливан.

Пятая статья предполагает, что нападение на одного члена Альянса расценивается как нападение на всех членов блока. Но по словам военного чиновника, каждый отдельный случай будут оценивать отдельно.

Великобритания 11 июня объявила, что Россия намеренно помогает хакерам, которые осуществляют кибератаки на инфраструктуру западных стран. Глава МИД страны Доминик Рааб призвал G7 единогласно выступить против подобных деяний. По его мнению, цель хакеров иногда — просто украсть что-то, а иногда они хотят посеять хаос.

Позднее он тем не менее заявил, что Великобритания хотела бы улучшить отношения с Россией, хоть и готова по-прежнему жёстко отвечать на действия, которые она посчитает враждебными со стороны Москвы и не только.