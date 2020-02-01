https://static.news.ru/photo/a2ee7b42-4525-11ea-be45-fa163e074e61_660.jpg Людмила Бокова Фото: council.gov.ru

Людмила Бокова, 27 января перешедшая из Совета Федерации на пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, стала и статс-секретарём Минкомсвязи.

В 2019 году Бокова выступила в качестве соавтора законов о наказании граждан за оскорбление власти и распространение фейков, закона о физлицах — иностранных агентах. Последний позволил признавать иноагентами отдельных граждан, а не только СМИ с иностранным финансированием.

Премьер Михаил Мишустин 1 февраля издал распоряжение, котором освободил Бокову от должности замминистра и назначил «статс-секретарем — заместителем министра». Экс-сенатор сменит Олега Пака, который стал первым замминистра связи.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Бокова стала соавтором резонансных законов о наказании граждан за оскорбление власти и распространение фейков, закона о физлицах — иностранных агентах. Последний позволил признавать иноагентами отдельных граждан, а не только СМИ с иностранным финансированием.