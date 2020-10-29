Слуцкий назвал нападение в Ницце трагедией

https://static.news.ru/photo/011572b4-19f3-11eb-a466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Haouzi/XinHua/Global look Press

Убийство прихожан собора в Ницце — трагедия, которая не имеет оправдания. Об этом заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Нападение в Ницце — трагедия, не имеющая никакого оправдания. Мы скорбим вместе с близкими жертв преступления в соборе Норт-Дам и приносим им свои глубочайшие соболезнования, — сказал парламентарий.

Слуцкий добавил, что терроризм и экстремизм не имеют и не могут иметь ни вероисповедания, ни национальности. Они достойны решительного осуждения. Кроме того, по его мнению, борьба с этим явлением должна вестись по всем фронтам и всеми силами мирового сообщества без какой-либо политизации и проведения разделительных линий.

Как писал NEWS.ru, в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Он убил троих, при этом одной женщине отрезал голову. Власти города заявили, что террорист был экстремистки настроенный мусульманин. После этого в Ницце временно закрыли все церкви.