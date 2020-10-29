Власти Ниццы временно закрывают церкви после нападения в центре города

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози распорядился временно закрыть все церкви и религиозные места после нападения на прихожан храма в центре города.
Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа, — приводит слова мэра ТАСС.
Градоначальник отметил, что в данный момент в городе принимаются все необходимые меры безопасности в общественных местах.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Ниццы назвали нападение с ножом возле церкви в центре города террористическим актом.
Как сообщают местные СМИ, нападавший обезглавил 70-летнего пенсионера. По данным BFMTV, жертвами атаки стали два человека. Злоумышленник был задержан полицией. В настоящий момент его мотивы неизвестны.
Нападения могут быть связаны с риторикой французских властей о «просвещённом исламе» в ответ на нападение в Париже, когда учитель одной из школ был убит из-за карикатур на пророка Мухаммеда.