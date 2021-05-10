Сколько Россия потратит на выборы в Госдуму-2021

https://static.news.ru/photo/578efed0-1746-11eb-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборы в Государственную думу России обойдутся бюджету в 2021 году в 16,6 млрд рублей, сообщил Минфин РФ.

Бюджетные ассигнования на проведение в текущем году выборов в Государственную думу РФ предусмотрены в соответствии с избирательным законодательством в объёме 16,6 млрд рублей, — цитируют «Известия» ведомство.

С прошлого раза выборы «подорожали» на 6,25 млрд — в 2016 году Россия потратила 10,35 млрд рублей. В Минфине также рассказали, что более 16 млрд — это не итоговая сумма. Процесс может стоить ещё дороже, если выборы будут проходить не один, а три дня. Но длительность выборного процесса позднее определит Центризбирком, уточнило ведомство.

Как пишет издание, указанная сумма также не включает продвижения кандидатов — этим занимаются сами политические партии. Выделенные средства предназначены только для организации выборной кампании.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку новостных агрегаторов, новостных порталов, социальных сетей и других работающих в России зарубежных площадок.