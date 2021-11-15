Скабеева назвала троллингом слова Лукашенко о перевозке беженцев в Мюнхен

Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала троллингом слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он готов отправить беженцев с польско-белорусской границы в Мюнхен самолётами Belavia. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Лукашенко троллит Меркель! Президент Белоруссии предложил доставить беженцев в Германию на самолетах «Белавиа». Очень крутая идея, ваш ход, Ангела, — прокомментировала Скабеева.

Таким образом она прокомментировал слова Лукашенко о том, что если Варшава препятствует созданию гуманитарного коридора для транспортировки беженцев в Германию, то Минск согласен отправить мигрантов в Мюнхен самолётами Belavia.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Лукашенко заявил, что не хочет эскалации конфликта с Польшей из-за ситуации с беженцами. По его словам, власти делают всё для того, чтобы мигранты не скапливались на границе.