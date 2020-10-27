Шнуров решил не участвовать в выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/3cd747ec-1867-11eb-a235-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сопредседатель Партии Роста и вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров не планирует участвовать в выборах в Госдуму. Он объяснил такое решение ленью.

Думаю, что нет. Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет, — цитирует Шнурова РИА Новости.

Он отказался говорить о планах на 2021 год, поскольку 2020-й ещё не закончился. Шнуров пообещал поделиться с поклонниками своими планами в начале декабря.

В сентябре музыкант уже говорил о том, что не будет принимать участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Также он отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя такое предложение ему поступало.

Как писал NEWS.ru, Шнуров иронично описал свои политические устремления. Стихотворение было опубликовано в Instagram. Музыкант копнул достаточно «вглубь», подняв уже подзабытую многими историю о найденном в 2018 году в посольстве Буэнос-Айреса кокаине. Тогда сообщалось, что поставку наркотиков пытались замаскировать под видом дипломатической почты.