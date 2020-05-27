Шеф бюро Bloomberg в РФ отказалась встречаться с депутатами Госдумы

https://static.news.ru/photo/44c7f036-a03b-11ea-a636-fa163e074e61_660.jpg Торри Кларк-Ширнина Фото: Torrey Clark-Shirnina/facebook.com

Руководитель бюро Bloomberg в России Торри Кларк-Ширнина не будет общаться с депутатами Госдумы по теме освещения борьбы с коронавирусной инфекцией в РФ.

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошева, журналистка отказалась от встречи в последний момент. Он подчеркнул, что в Bloomberg не могут ответить за недостоверные публикации о количестве больничных коек в РФ и о рейтинге российского лидера Владимира Путина.

Шхагошев заявил со ссылкой на свои источники, что Bloomberg будет и дальше «вбрасывать» различную информацию, ориентируясь на политику США, передаёт ТАСС.

Это обнажает их политику вмешательства, — подчеркнул депутат.

NEWS.ru писал, что агентство Bloomberg опубликовало фейковые графики рейтинга российского президента Владимира Путина. В статье агентства написано, что рейтинг Путина составляет 27%, хотя в первоисточнике, которым является ВЦИОМ, другие данные — 67,9%. Российские дипломаты считают, что журналисты пытались создать ложное представление о доверии к российской власти.

Ранее в Bloomberg выпустили статью о смертности от коронавирусной инфекции в РФ под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». После того, как МИД РФ обрушился на издание с критикой, в редакции изменили заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчёт российских данных о смертности от COVID-19».