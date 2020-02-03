https://static.news.ru/photo/2c68dff6-4612-11ea-97dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ВЦИОМ провёл опрос россиян относительно поправок в Конституцию. Более 90% жителей одобрили те пункты, которые касаются индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума.

О положительном отношении к предложениям закрепить обязательную индексацию пенсий и пособий заявили 91% граждан, зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума высказались 90% россиян. Отрицательно к последней инициативе отнеслись 5% россиян, пишет РБК.

Ещё 80% положительных отзывов получили идеи увеличить ценз осёдлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет и на предмет соответствия закону по запросу лидера страны. Последнюю инициативу одобрили 81% россиян.

Идея дать Думе право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров получила наименьший отклик — за это проголосовали 61% россиян. И ещё 62% одобрили предложение расширить полномочия Совфеда.

Другие поправки в Конституцию получили одобрение 63-68% опрошенных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ, правовед и академик РАН Талия Хабриева напомнила о россиянах-атеистах после предложения патриарха РПЦ Кирилла включить упоминание бога в Основной закон.