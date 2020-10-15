Россия продолжит взаимодействие с Нидерландами по MH17 в других форматах

https://static.news.ru/photo/3e81e174-0ed0-11eb-9d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

По вопросам крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на юго-востоке Украины Москва продолжит взаимодействовать с Гаагой вне рамок трёхсторонних консультаций. Об этом сообщило МИД РФ в заявлении, распространённом 15 октября.

Оставаясь приверженными положениям резолюции СБ ООН 2166, со своей стороны мы намерены продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта над Донбассом, но делать это будем уже в других форматах, — говорится в документе.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война, передаёт ТАСС.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как писал NEWS.ru, защита обвиняемого по делу MH17 добилась отсрочки для подготовки запросов.