Россия предостерегла США от новых ядерных испытаний

https://static.news.ru/photo/2e6dbb18-bae4-11ea-97dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Science Museum/Global Look Press

Соединённые Штаты заняли деструктивную позицию в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В связи с этим не остаётся сомнений, что США готовят почву для их возобновления, сказано в заявлении МИД РФ.

Россия ратифицировала соглашение 20 лет назад и с тех пор придерживается своих обязательств. Мораторий на ядерные испытания в стране был введён в 1992 году.

Однако международный документ до сих пор не вступил в силу, так как восемь государств не подписали или не ратифицировали его. В связи с этим в дипломатическом ведомстве предложили этим странам пересмотреть свою позицию.

Россия призывает <...> дать зелёный свет превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент, — отмечается в заявлении министерства.

В МИД подчеркнули, что ДВЗЯИ может создать «заслон качественному совершенствованию ядерного оружия, препятствующий его распространению».

В ведомстве назвали содействие вступлению соглашению в силу одним из приоритетов внешней политики России. Там отметили, что страна активно участвует в деятельности Подготовительной комиссии Организации по договору, включая создание верификационного механизма ДВЗЯИ. При этом на территории РФ идёт создание одного из ключевых его элементов — национального сегмента Международной системы мониторинга. Из 32 запланированных станций 28 уже введены в строй. Это будет вторая в мире по величине сеть слежения за выполнением параметров международного соглашения, отметили в МИД.

ДВЗЯИ запрещает производить испытания ядерных зарядов, а также их взрывы в мирных целях. Ограничение распространяется на все сферы — в атмосфере, в космосе, под водой и под землёй, а также носит абсолютный и всеобъемлющий характер. На данный момент соглашение подписано 183 странами.

Ранее представители Пентагона заявили о возможности начать испытания в течение нескольких месяцев. 16 июня комитет Сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на проекты по сокращению времени подготовки к этому событию. Поправку к оборонному бюджету предложил сенатор-республиканец Том Коттон.

Дискуссия о ядерных испытаниях впервые возникла в США в мае 2020 года. Поводом стали якобы проведённые испытания ядерных зарядов малой мощности со стороны России и Китая.

В МИД РФ в свою очередь уже заявляли, что анонсированные испытания ядерного оружия в США приведут к непоправимым последствиям для глобальной системы нераспространения контроля над вооружениями.