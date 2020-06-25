МИД РФ назвал возможные ядерные испытания США непоправимым ударом

https://static.news.ru/photo/c56aaa7c-b6fb-11ea-b56c-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: National Nuclear Security Administration/Public Domain/commons.wikimedia.org

Испытания ядерного оружия, которые могут быть возобновлены в США, окажут непоправимые последствия для глобальной системы нераспространения контроля над вооружениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы отмечаем, что в случае, если США действительно решатся возобновить ядерные испытания, это будет действительно непоправимым ударом по всей системе нераспространения и контроля над вооружениями, — рассказала дипломат на брифинге.

Ранее представители Пентагона заявили о возможности начать ядерные испытания в течение нескольких месяцев. 16 июня комитет Сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на проекты по сокращению времени подготовки ядерного испытания. Поправку к оборонному бюджету предложил сенатор-республиканец Том Коттон.

Дискуссия о ядерных испытаниях впервые возникла в США в мае 2020 года. Поводом стали якобы испытания ядерных зарядов малой мощности, которые будто бы проводили Китай и Россия.

NEWS.ru писал, что у США нет технических причин для возобновления ядерных испытаний. Такого мнения придерживается бывший руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Клотц. По его словам, старт испытаний может произойти только по политическим причинам. Эксперт считает, что в этом случае Китай, КНДР, Россия и другие страны начнут выполнять мощную оружейную программу.