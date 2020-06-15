Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в сенате США

https://static.news.ru/photo/c285673e-af6c-11ea-b2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания. Соответствующую поправку к проекту оборонного бюджета предложил сенатор-республиканец Том Коттон.

Она подразумевает, что проведение ядерного испытания возможно в случае необходимости, сообщает Hill.

Издание отмечает, что дискуссия о ядерных испытаниях возникла в США в мае 2020 года. Поводом для неё явились утверждения Белого дома о том, что Москва и Пекин якобы испытывают ядерное оружие малой мощности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Соединённых Штатов обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом 22 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Один из собеседников издания подчеркнул, что обсуждение инициативы чиновников из ведомств, ответственных за национальную безопасность, закончилось ничем, к вопросу решено вернуться позже.