https://static.news.ru/photo/b81311ec-4bf4-11ea-babf-fa163e074e61_660.jpg Фото: USArmyEurope/facebook.com

Предстоящие в апреле-мае учения НАТО Defender Europe 2020 пройдут под наблюдением российских экспертов.

Директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец рассказал об этом «Интерфаксу». Он подчеркнул, что российская сторона начала подготовку к манёврам Североатлантического альянса, а специалисты из РФ готовятся к наблюдательной миссии. Кобринец напомнил, что учения станут самыми масштабными для коллективного Запада со времён окончания холодной войны.

Как ранее писал NEWS.ru, Defender Europe формально являются учениями вооружённых сил США и станут самыми крупными для Вашингтона за последние 25 лет. Однако в манёврах будет задействована командная структура НАТО и военнослужащие из стран Альянса — всего около 17 тысяч человек. Ещё 20 тысяч военных будут представлять Соединённые Штаты. Часть учений может пройти на территории Польши и в прибалтийских странах вблизи границы с Россией.