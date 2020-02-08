Предстоящие в апреле-мае учения НАТО Defender Europe 2020 пройдут под наблюдением российских экспертов.
Директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
Как ранее писал NEWS.ru, Defender Europe формально являются учениями вооружённых сил США и станут самыми крупными для Вашингтона за последние 25 лет. Однако в манёврах будет задействована командная структура НАТО и военнослужащие из стран Альянса — всего около 17 тысяч человек. Ещё 20 тысяч военных будут представлять Соединённые Штаты. Часть учений может пройти на территории Польши и в прибалтийских странах вблизи границы с Россией.
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