Лавров: Россия не оставит новые санкции без ответа

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Новые антироссийские санкции Запада, которые могут быть введены в ближайшее время, нельзя оставлять без реакции — как исходя из законов дипломатии, так и для того, чтобы ограничить негативное влияние на Россию и её союзников. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, санкционная война началась задолго до украинских событий и крымского референдума 2014 года о вхождении в состав России.

Этот процесс ещё администрация [предыдущего президента США Барака] Обамы запустила после того, как [бывший сотрудник американских спецслужб] Эдвард Сноуден оказался на нашей территории. Потому что его преследовали за то, что он <...> разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур США, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства, — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

США в последнее время всё настойчивее стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией. Соединённые Штаты всё настойчивее требуют под тем или иным предлогом заморозить проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако ФРГ всячески противостоит этому.

После того, как в России в реанимацию попал оппозиционер Алексей Навальный, впоследствии переправленный в берлинскую клинику, ряд немецких политиков также высказались за остановку проекта. К новым санкциям против России призывали и в других западных странах.

Сторонники оппозиционера и европейские политики считают, что тот был отравлен. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги заявили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы под условным названием «Новичок».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за то, чтобы рассматривать вопросы «Северного потока — 2» и инцидента с Навальным отдельно. В свою очередь Россия настаивает на том, что коммерческий проект не должен зависеть от политической ситуации в мире.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен ответить введением санкций на предполагаемое отравление Навального, если появятся «ясные свидетельства», что конкретные официальные лица были в это вовлечены.