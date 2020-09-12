В Евросоюзе отказались решать судьбу «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/27eaacd4-f5a3-11ea-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Решение относительно газопровода «Северный поток — 2» находится в ведении Германии, а не Евросоюза, который никогда не испытывал большого восторга в отношении данного проекта. Об этом 13 сентября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Северный поток — 2» не является европейским проектом. Еврокомиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу «Северного потока — 2», — сообщил в интервью Financial Times дипломат, добавив, что судьбу проекта решать немцам.

При этом Боррель предположил, что Евросоюз должен ответить введением санкций на предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального, если появятся «ясные свидетельства», что конкретные официальные лица были в это вовлечены.

По мнению представителя ЕС, санкции были бы аналогичны тем, что Брюссель ввёл в 2018 году после предполагаемого отравления в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее издание Politico назвало шесть вариантов, которые есть у Германии, чтобы «отказаться» от газопровода «Северный поток — 2», позволив сделать «грязную работу» другим. Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда. Целью должен стать отзыв ранее выданных разрешений на строительство. Минус этого варианта заключается в том, что, скорее всего, последует обращение оператора газопровода Nord Stream 2 AG в суд на ФРГ. По мнению автора публикации, сумма ущерба может достигнуть €9,5 млрд. Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария «посмотреть», как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, выступающими против проекта. Так, организация Deutsche Umwelthilfe считает «Северный поток — 2» несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить строительство газопровода. Возможность национального ограничения Германией на импорт газа из России названа третьим вариантом. Остальные предполагают, что Берлин настоит на общих санкциях Евросоюза против проекта или «позволит выполнить работу» по остановке строительства газопровода Вашингтону. При этом автор считает, что даже при достройке газопровода его работу можно осложнить при выдаче лицензии.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались в Германии после госпитализации оппозиционера Алексея Навального — остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зелёные». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же просил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступила против.

А глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на «отравление» Алексея Навального. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России. Он отметил, что нельзя оставить этот инцидент без внимания. Иногда, как считает Маас, следует принять меры, «тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.