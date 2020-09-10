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Маас не исключил заморозку СП-2 из-за ситуации с Навальным

09:20, 11 сентября 2020 46
Фото: Dirk Sattler via imago-images.de/Global Look Press

В Германии рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на «отравление» Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России.

Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке проекта. — NEWS.ru) не было принято, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, нельзя оставить этот инцидент без внимания. Иногда, как считает Маас, следует принять меры, «тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил».

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались после госпитализации Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге заявила, что решение по газопроводу пока не принималось, оно станет общеевропейским, а не германским. Политик добавила, что «безусловно, доказано, что Навальный был отравлен» и инцидент нуждается в «общеевропейской реакции», так как речь не идёт о «нападении на ФРГ». Берлин должен действовать как член Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша предложила немцам вариант замещения «Северного потока — 2». Как заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, проект противоречит идее солидарности и энергетической безопасности. В качестве альтернативы он предложил использовать газопровод Baltic Pipe.

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