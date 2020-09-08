Меркель: решение по СП-2 станет европейским

https://static.news.ru/photo/ab123d8c-f1d1-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Решение по газопроводу «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным пока не принималось, оно станет общеевропейским, а не германским, рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Политик добавила, что «безусловно доказано, что Навальный был отравлен» и инцидент нуждается в «общеевропейской реакции», так как речь не идёт о «нападении на ФРГ». Берлин должен действовать как член Евросоюза, пишет портал DPA со ссылкой на источники.

Остановка строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к прекращению сотрудничества Германии и России в сфере энергетики. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он считает, что отказ от проекта не только ударит по репутации немецкого правительства. Для Берлина возможны и финансовые потери, поскольку придётся компенсировать ущерб оператору проекта.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр 9 сентября прибудет в МИД РФ. Он будет разговаривать с представителями российского ведомства.