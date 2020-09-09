Польша предложила немцам альтернативу «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/76a1e616-f26b-11ea-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: baltic-pipe.eu

Польша предложила немцам вариант замещения «Северного потока — 2». Как заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, проект противоречит идее солидарности и энергетической безопасности. В качестве альтернативы он предложил использовать газопровод Baltic Pipe.

Нужно рассмотреть разные варианты, если речь [идёт] об энергетической безопасности. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности, — приводит его слова РИА Новости.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель во время закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге заявила, что решение по газопроводу «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным пока не принималось, оно станет общеевропейским, а не германским. Политик добавила, что «безусловно доказано, что Навальный был отравлен» и инцидент нуждается в «общеевропейской реакции», так как речь не идёт о «нападении на ФРГ», писал NEWS.ru.